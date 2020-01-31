Журналист (?) следующего десятилетия — какой он

Требуются сверхчеловеки
С 2010 года требования к журналистам не изменились. Широкая эрудиция, умение складывать слова в предложения, по возможности не затягивать сдачу текстов — вот ключевые требования всех вакансий, которым по-прежнему далеко не все соответствуют. Но классических журналистов, к которым относятся эти требования, все меньше и меньше. Кто будет определять мир медиа в 2030-м и что потребуется от этих сверхчеловеков?
НОВЫЕ ВИДЫ ГРАМОТНОСТИ
Уже сейчас специалист в области медиа и коммуникаций, помимо традиционных навыков письменной и речевой грамотности, должен понимать, как устроены медиа и коммуникации и что с ними может произойти в будущем. Нам известны медиаграмотность и цифровая грамотность, отдельные эксперты говорят и о грамотности в области инфраструктуры данных, искусственного интеллекта и, более узко, новых стандартов передачи данных (сейчас это 5g).
Изменение форм и способов передачи информации потребует дальнейшего расширения знаний и компетенций. Уже сейчас выигрывают те, кто разбирается не просто в предпочтениях аудитории, а в том, что влияет на принятие решений и внимание к информации. То есть базовые, хотя бы научно-популярные, знания о нейробиологии. Когнитивные науки шагают семимильными шагами в сторону понимания любой реакции человека на любое сообщение, а мы все еще проводим опросы через Googleформы.
ПОВОРОТ В СТОРОНУ КОММУНИКАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
Журналист настоящего уже худо-бедно справляется с открытыми данными, базами данных, их обработкой и даже графическим представлением, историями на основе обнаруженных связей. Самое простое предположение о будущем говорит, что данных будет больше, как и инструментов их обработки и визуализации. Кажется, что общение с живыми людьми уже не так продуктивно для создания истории, ведь память людей, в отличие от машинной, легко искажает данные, а эмоции и интонации вмешиваются в их трактовку.
Коммуникатор будущего (давайте уже его называть именно так) на фронте журналистики или передовой контент-маркетинга выиграет за счет как обладания данными, так и грамотной коммуникации на их основе. Уже сейчас мы можем посмотреть, есть ли закономерности в распространении информации и в обратной связи с аудиторией, видим вирусы и каскады, общение ботов и троллей, негативные комментарии и антикризисные коммуникации. Предугадать, как «слово ваше отзовется» и что с этим делать, — вот что нужно в коммуникации будущего, в которой на равных правах участвуют живые люди, машины, написанные скрипты и кто там еще сможет проникнуть в это поле.
ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ВСЕМ ИЗВЕСТНЫХ ПЛАТФОРМАХ
«Платформа» — это слово ушедшего десятилетия. Выросло юное поколение людей, к которым информация приходит преимущественно через социальные сети, мобильные приложения, пуш-уведомления или умные колонки. Информации будет все больше уходить туда, где человек проводит больше своего времени. Даже при высоком уровне цифрового детокса и медиаосознанности нового поколения (об этом мы подробно писали в Медиатрендах-2020) развитие цифровых платформ будет продолжаться, а медиарынок будет насыщаться новыми экосистемами и продуктами внутри них.
Выиграют такие коммуникаторы, которые быстрее всех осознают ключевые преимущества новых платформ и предложат для них уникальные продукты. Кто мог предположить, что личная электронная почта однажды станет основным каналом новостного медиа? Сегодня это абсолютно нормально. Дайджест новостей из области медицины в приложении для заказа доставки еды? Почему бы и нет. Суперплатформы и суперсервисы, которые избавляют человека от многочасовой активности в сети, несомненно, потребуют гибких продуктологов для медиарынка.
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ТЕМАМИ
Чем больше способов сообщить о разных людях разным аудиториям, тем больше уязвимостей в самой коммуникации. Мы видим, что за последние 10 лет проще ничего не писать, чем написать так, чтобы не задеть аудиторию по гендерному, профессиональному, социальному, пищевому и любому другому признаку. Владение не просто грамотной речью и письменным языком, но и навыки преподнести любую острую тему так, чтобы выйти сухим из воды, — вот она, строчка в резюме журналиста-2030.
На одних людей действуют аргументы рациональные и логические, на других — эмоции и доводы в области установок и оценки, третьи ждут прямых советов или призывов к действию. Коммуникатор, который умеет находить баланс в сфере аргументации и убеждения, преуспеет в деле управления вниманием и получении обратной связи.
Работа в пространстве публичных коммуникаций — еще одно преимущество. Раньше в редакционную почту приходило бумажное письмо, и читатели могли и не узнать о возмущенных откликах на какие-то публикации. Коммуникация настоящего и тем более будущего максимально прозрачна для всех, кто в ней участвует и не участвует.
ЭТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В КОММУНИКАЦИИ ЛЮДЕЙ И МАШИН
Из предыдущих пунктов вытекает проблема, которую журналисты и коммуникаторы решают на протяжении всего времени существования медиакоммуникационных специальностей. Ценности и установки участников общения, обмена информацией не должны подвергаться ни случайным, ни намеренным атакам с любой стороны. Что такое этика взаимодействия человека и искусственного интеллекта? Не является ли так называемый нейромаркетинг вмешательством в частное психическое пространство? Нужно ли срываться с места во время общения с живым собеседником, если смарт-часы прислали уведомление о необходимости срочно совершить повороты туловища?
Конечно, аспекты этических проблем будущего намного глубже и сложнее, чем особенности бытового общения с участием гаджетов. Этим уже занимаются философы и психологи, но для специалиста непосредственно в поле этические ошибки могут обернуться серьезными профессиональными потерями.
Все перечисленные компетенции на самом деле относятся не только к журналистам. Как отмечают авторы доклада о самых востребованных компетенциях-2020 компании Linkedin, журналистские навыки сегодня нужны всем, кто по роду занятий рассказывает истории различным аудиториям. А значит, выделиться в медиа и коммуникациях будет все сложнее.