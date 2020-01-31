Журналист (?) следующего десятилетия — какой он

С 2010 года требования к журналистам не изменились. Широкая эрудиция, умение складывать слова в предложения, по возможности не затягивать сдачу текстов — вот ключевые требования всех вакансий, которым по-прежнему далеко не все соответствуют. Но классических журналистов, к которым относятся эти требования, все меньше и меньше. Кто будет определять мир медиа в 2030-м и что потребуется от этих сверхчеловеков?

НОВЫЕ ВИДЫ ГРАМОТНОСТИ

Уже сейчас специалист в области медиа и коммуникаций, помимо традиционных навыков письменной и речевой грамотности, должен понимать, как устроены медиа и коммуникации и что с ними может произойти в будущем. Нам известны медиаграмотность и цифровая грамотность, отдельные эксперты говорят и о грамотности в области инфраструктуры данных, искусственного интеллекта и, более узко, новых стандартов передачи данных (сейчас это 5g).

Изменение форм и способов передачи информации потребует дальнейшего расширения знаний и компетенций. Уже сейчас выигрывают те, кто разбирается не просто в предпочтениях аудитории, а в том, что влияет на принятие решений и внимание к информации. То есть базовые, хотя бы научно-популярные, знания о нейробиологии. Когнитивные науки шагают семимильными шагами в сторону понимания любой реакции человека на любое сообщение, а мы все еще проводим опросы через Googleформы.

ПОВОРОТ В СТОРОНУ КОММУНИКАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

Журналист настоящего уже худо-бедно справляется с открытыми данными, базами данных, их обработкой и даже графическим представлением, историями на основе обнаруженных связей. Самое простое предположение о будущем говорит, что данных будет больше, как и инструментов их обработки и визуализации. Кажется, что общение с живыми людьми уже не так продуктивно для создания истории, ведь память людей, в отличие от машинной, легко искажает данные, а эмоции и интонации вмешиваются в их трактовку.

Коммуникатор будущего (давайте уже его называть именно так) на фронте журналистики или передовой контент-маркетинга выиграет за счет как обладания данными, так и грамотной коммуникации на их основе. Уже сейчас мы можем посмотреть, есть ли закономерности в распространении информации и в обратной связи с аудиторией, видим вирусы и каскады, общение ботов и троллей, негативные комментарии и антикризисные коммуникации. Предугадать, как «слово ваше отзовется» и что с этим делать, — вот что нужно в коммуникации будущего, в которой на равных правах участвуют живые люди, машины, написанные скрипты и кто там еще сможет проникнуть в это поле.



ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ВСЕМ ИЗВЕСТНЫХ ПЛАТФОРМАХ

«Платформа» — это слово ушедшего десятилетия. Выросло юное поколение людей, к которым информация приходит преимущественно через социальные сети, мобильные приложения, пуш-уведомления или умные колонки. Информации будет все больше уходить туда, где человек проводит больше своего времени. Даже при высоком уровне цифрового детокса и медиаосознанности нового поколения (об этом мы подробно писали в Медиатрендах-2020) развитие цифровых платформ будет продолжаться, а медиарынок будет насыщаться новыми экосистемами и продуктами внутри них.