Минцифры России объявило прием заявок на предоставление субсидий в области печатных СМИ в 2021 году

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выпустило gриказ «Об объявлении приема заявок и организации работы по предоставлению из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в 2021 году».

Заявки принимаются до 10 июня 2021 года.

Для участия в конкурсном отборе организации, реализующие социально значимые проекты в печатных СМИ и выпускающие издания для инвалидов и инвалидов по зрению, направляют в Минцифры России в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru («Войти как организация» — категория «Прочее» — подкатегория «Прочее» — «Субсидии на социально значимые проекты в области печатных СМИ» — выбрать тип заявки «выпуск социально значимого проекта» или «выпуск издания для инвалидов») или в бумажном виде (127994, г. Москва, Страстной бульвар, дом 5) следующие документы:

Субсидии на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта

• заявка на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта;

• справка из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ;

• последний вышедший в свет номер печатного средства массовой информации;

• справка на 1-е число месяца от издающей организации;

• согласие на публикацию (размещение) в информационно­-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.

Субсидии на выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению

• заявка на выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению;

• смета доходов и расходов на выпуск издания для инвалидов (инвалидов по зрению);

• справка из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ;

• последний вышедший в свет номер печатного средства массовой информации;

• справка на 1-е число месяца от издающей организации;

• согласие на публикацию (размещение) в информационно­-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.

Обращаем внимание заявителей – формы заявки и справки из типографии в 2021 году изменены.

Конкурсный отбор поступивших заявок осуществляется Конкурсной комиссией Минцифры России.

Соглашения с организациями – получателями субсидий заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Справочная информация предоставляется ответственными исполнителями Минцифры России по телефонам:

Кожевников Федор Григорьевич — (495) 694-34-53 — заявки региональных СМИ;

Матьянова Марина Григорьевна — (495) 629-24-67 — заявки региональных СМИ;

Демакова Елена Геннадьевна — (495) 629-26-45 — заявки региональных СМИ;

Гончарова Галина Сергеевна — (495) 694-24-06 — заявки федеральных СМИ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению», PDF, 963,0 КБ

Форма Заявки на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта, DOCX, 18,0 КБ

Форма Справки из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ, DOCX, 12,2 КБ

Форма Справки на 1-е число месяца, DOCX, 14,5 КБ

Форма Согласия на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об организации, DOCX, 12,2 КБ

Форма Заявки на выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению, DOCX, 14,9 КБ

Форма Сметы доходов и расходов на выпуск издания для инвалидов и инвалидов по зрению, DOCX, 16,5 КБ

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