Открытое письмо Леониду Левину: «Без увеличения поддержки детские печатные СМИ могут вообще исчезнуть»

Открытое письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ, члену Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Левину Л.Л. от главного редактора детского федерального издания «Классный журнал» Ходорыча А.В.

Уважаемый Леонид Леонидович!

10 апреля на парламентских слушаниях были рассмотрены проблемы и перспективы печатной прессы в России. Обсуждались важные для печатных СМИ вопросы налогообложения, стоимости бумаги, ситуация с розницей, подпиской и ситуация с детскими СМИ. Слушания были открытыми, тему я считаю общественно значимой, поэтому и был выбран жанр Открытого письма.

В своем докладе «Детские СМИ — основа будущего страны» гендиректор ИД «Лев» Лев Николаевич Елин выразил удивление низким уровнем поддержки детских СМИ. В 2018 году поддержка в 38 млн рублей была оказана 62 изданиям. Т. е. в среднем, по 600 тысяч рублей на одно издание. Существовать на эти деньги нельзя, а самостоятельно зарабатывать средства, достаточные для развития, с учётом разрушенной розницы и отсутствия рекламы, печатные детские издания не могут.

Но есть ли в Госдуме понимание, что речь идёт не просто о существовании хозяйствующих субъектов, а о выживании тех, кто продолжает выполнять важнейшую миссию по пропаганде чтения среди детей?

Недавно гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Викторович Капьёв озвучил данные, что за последнее десятилетие, с учётом текстов в Интернете, люди стали больше читать. Если десять лет назад люди тратили на чтение один час в день, сейчас люди читают девять часов в день. Последняя тенденция — многие взрослые читатели начали перераспределять время чтения с социальных сетей на книги. Просто потому, что чтение книг продуктивнее. А вот дети, которые в Интернете в основном играют и смотрят видео, перейти на чтение книг, если они не привыкают читать в детстве, попросту не смогут. И как раз детская периодика является мостиком к чтению книг и прививает необходимый для нравственного человека навык!

Но на парламентских слушаниях Владимир Вольфович Жириновский назвал печатные СМИ «гужевым транспортом» и сообщил, что он сам наблюдает, как дети сидят в смартфонах, из чего делает вывод, что печатная пресса им не нужна. Этим он лишь подтвердил существование стандартной ситуации, когда родители просто оставляют детей с гаджетами, чтобы их как-то занять. Но у детей должен быть выбор. Однако, сегодня многие дети просто физически не имеют доступа к журналам. Их невозможно купить из-за разрушенной системы распространения, детские библиотеки не имеют возможности подписываться на детские СМИ из-за ограниченного финансирования, а в школьных библиотеках детские СМИ вообще отсутствуют.

В отрасли мы уже неоднократно обсуждали то, что поддержка недостаточная. Но складывается впечатление, что депутаты, как и Владимир Вольфович, не понимают, зачем детские журналы вообще нужны! Так может быть стоит провести специальное исследование вопроса потребления информации из различных источников, чтобы и депутаты, и СМИ опирались на научные данные, а не на своё мнение?

И конечно же, необходимо увеличить государственную поддержку детских изданий до уровня, который может обеспечить не просто затыкание дыр, но полноценное развитие и существование этих изданий. Фактически речь идёт о целевом финансировании пропаганды чтения. Для сравнения, как прозвучало в докладе Льва Елина, на поддержку одного полнометражного анимационного фильма государство выделяет около 150 млн рублей, а таких фильмов в 2018 году вышло шесть. Эти фильмы посмотрело около 3 млн человек, в то время как аудитория детских печатных СМИ 15 млн человек.

Без увеличения поддержки детские печатные СМИ могут вообще исчезнуть. И не потому, что дети их не любят!

С уважением, Алексей Ходорыч

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