Лавров: Москва продолжит поддержку русскоязычных журналистов за рубежом

Ноя 1, 2018

Москва продолжит поддерживать русскоязычных журналистов, которые испытывают давление за рубежом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики, зачастую сталкиваясь с неприкрытым шантажом и угрозами. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы таких международных площадок, как ООН и Совет Европы.

 В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Источник: РИА Новости
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