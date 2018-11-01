Лавров: Москва продолжит поддержку русскоязычных журналистов за рубежом

Москва продолжит поддерживать русскоязычных журналистов, которые испытывают давление за рубежом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики, зачастую сталкиваясь с неприкрытым шантажом и угрозами. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы таких международных площадок, как ООН и Совет Европы.

В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.