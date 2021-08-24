Слежка: советы для журналистских расследований

На фоне опубликованной ранее информации об использовании ПО Pegasus для слежки «Глобальная сеть журналистских расследований» («Global Investigative Journalism Network») выпустила статью с рекомендациями для журналистов по раскрытию применения шпионских технологий.

Напомним, 18 июля израильскую компанию NSO Group обвинили в причастности к слежке за журналистами по всему миру после публикации расследования на Forbidden Stories. Отмечается, что данные журналистов CNN, Le Monde, Al Jazeera, NYT, WSJ, Bloomberg, AP, Voice of America, Financial Times и других были доступны третьим лицам. Сама компания отвергает все обвинения в свой адрес.

Ниже несколько советов из статьи для журналистов-расследователей.

Как могут журналисты-расследователи узнать, какие именно технологии их правительства покупают на теневом рынке слежки, и не злоупотребляют ли они этими цифровыми инструментами для репрессий или дискриминации?

В интервью GIJN репортеры-расследователи говорят, что информация об этих закупках часто находится у всех на виду, несмотря на секретный характер сделок. Некоторые закупаемые технологии для наблюдения являются законными и предназначены для борьбы с преступностью; некоторые являются незаконными и предназначены для преследования диссидентов и журналистов; а некоторые представляют собой их комбинацию. На сегодняшний день корпоративная ответственность за злоупотребление системами наблюдения является редкостью.

Где искать зацепки

Журналистам следует искать технологии, относящиеся к четырем ключевым областям:

1. Цифровое шпионское ПО и технологии мониторинга, которые позволяют пользователю скрытно отслеживать сообщения целей или собирать личные данные, передаваемые с их устройств. В их число входят такие системы, как Pegasus, Hacking Team, Circles и, так называемые, «стингреи».

2. Технологии, которые извлекают данные путем физического подключения к изъятым устройствам, производимые, к примеру, компанией Cellebrite. Недавно группы правоохранительных органов Ботсваны использовали этот цифровой инструмент для «обыска» телефонов репортеров, с целью определения их конфиденциальных источников.

3. Наблюдение с использованием искусственного интеллекта, которое упрощает массовый мониторинг, например, платформа Huawei «Safe Cities» и другие, для социальных сетей.

4. Биометрические технологии и программное обеспечение для распознавания лиц, например те, которые используются полицией для отслеживания людей по всему Нью-Йорку, в сочетании с огромным количеством камер наблюдения.

Компании-производители настаивают на том, чтобы их продукция продавалась на законных основаниях, объясняя это стремлением помочь правительствам бороться с преступностью. Cellebrite заявляет, что ее системы помогают «защищать и спасать жизни, ускорять правосудие и обеспечивать конфиденциальность данных». NSO Group, которая продает систему Pegasus и объединилась с болгарской фирмой Circles, занимающейся технологиями перехвата, заявляет, что ее цель — «помочь лицензированным государственным учреждениям… законно решать самые опасные проблемы в современном мире». Китайская компания Huawei заявляет, что ее технология наблюдения с искусственным интеллектом снижает уровень преступности и повышает общественную безопасность.

Советы по поиску потенциальных улик:

1. Просмотрите протоколы судебных заседаний или поговорите с адвокатами по уголовным делам в тех случаях, где улики обвинения могли быть получены только с помощью цифрового шпионажа. Особенно обратите внимание на случаи, когда есть доказательства того, что у обвиняемого конфисковали телефон, а власти подозреваются в злоупотреблении слежкой.

2. Обратите внимание на курсы обучения цифровым технологиям, организованные для правоохранительных органов. Freedom House обнаружила, что правительство Бангладеша, вероятно, злоупотребляло технологиями мониторинга социальных сетей, после того, как их группа быстрого реагирования (RAB) прошла обучение в Соединенных Штатах.

3. Поговорите с представителями частных компаний по видеонаблюдению на промышленных выставках и узнайте, какие государственные чиновники посещают их.

4. В странах с законами о прозрачности проверяйте государственные бюджеты и госзакупки. Внимательно изучайте контракты, касающиеся цифровых услуг. Ищите расплывчатые формулировки, как, например, «набор социальных сетей».

5. Углубляйте свои связи с гражданским обществом и организациями активистов. Есть много организаций и исследователей, которые профессионально отслеживают, как и кем используются эти инструменты.