Главреда украинского Vogue отстранили от должности из-за обвинений в плагиате

Главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко отстранили от работы из-за обвинений в плагиате. Заимствования нашли во вступительном «слове редактора», а затем и в других материалах.

Condé Nast International и ООО «Медиа Группа Украина» выступили с заявлением:

Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали случившегося. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA.

На плагиат обратили внимание авторы Telegram-канала о моде «Киёв Фешн Лавэз». Они заметили, что для вступительного слова редактора Сушко взяла отрывки из статей шеф-редактора российского издания Harper's Bazaar Шахри Амирхановой, которые были написаны 12 лет назад. Тексты отличаются незначительно: Сушко добавила только один абзац, рассказав о содержании нового номера своего журнала.

На следующий день главред Vogue извинилась перед Амирхановой и рассказала, что из-за огромного количества работы поручила писать «слово редактора» внештатному автору. Сушко извинилась перед читателями и коллегами.

Сама Шахри Амирханова отнеслась к ситуации с юмором и написала в комментариях к посту:

Я тронута, что эта девочка хранила мое письмо целые 12 лет и оно что-то для нее значило. Я писала его в сложный момент своей жизни и, кажется, у нее он тоже сейчас не легок. И она его неплохо отредактировала.

После пользователи обнаружили и другие тексты, которые Сушко позаимствовала у коллег, среди них скопированные тексты Марины Прохоровой и Геннадия Иозефавичуса. Также читатели нашли сходства между текстами, опубликованными в «Снобе» и «Коммерсанте», и другие доказательства плагиата.