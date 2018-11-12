Обвиненная в плагиате главред украинского Vogue ушла с должности

Главный редактор журнала Vogue на Украине Ольга Сушко ушла с должности, сообщает «Украинская медиа группа».

Обязанности главного редактора будет выполнять издатель журнала Елена Чернова.

Ранее Ольгу Сушко обвинили в плагиате. Заимствования нашли во вступительном «слове редактора». Пользователи Telegram обратили внимание, что эта колонка до степени смешения похожа на редакторскую колонку российского журнала Harper's Bazaar, опубликованную в 2006 году.

Сама Сушко заявила, что «иногда поручала писать внештатному автору» редакторские колонки «из-за огромного количества текущей работы», а также «из-за большой ответственности и стресса». Из-за обвинений издательский дом Condé Nast International и издатель Vogue на Украине отстранили Сушко от должности главного редактора журнала.

Холдинг «Медиа группа Украина» был создан в декабре 2010 года. Журнал Vogue он издает с октября 2015 года по лицензии Condé Nast International.

Фото: vogue.ua