Свердловская область признана лидером экологической журналистики

Теги: 
экологическая журналистика
Июн 7, 2019

Очередной ТОП регионов с экологическими проблемами, который опубликовала Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» показал экологическую активность жителей Среднего Урала.

Как говорят сами организаторы рейтинга, он основывался на публикациях в СМИ: чем больше негативных, тем ниже в списке. Явным лидером публицистической активности стала Свердловская область, которая набрала наибольшее количество «проблемных публикаций» и находится в самом конце списка, на 85 месте.

Источник: ИА «Уральский меридиан»
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