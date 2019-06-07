Свердловская область признана лидером экологической журналистики

Очередной ТОП регионов с экологическими проблемами, который опубликовала Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» показал экологическую активность жителей Среднего Урала.

Как говорят сами организаторы рейтинга, он основывался на публикациях в СМИ: чем больше негативных, тем ниже в списке. Явным лидером публицистической активности стала Свердловская область, которая набрала наибольшее количество «проблемных публикаций» и находится в самом конце списка, на 85 месте.