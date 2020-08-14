Светлана Бондарчук объявила об уходе с поста главного редактора журнала Hello!

После 15 лет работы в журнале Hello! Светлана Бондарчук покидает редакцию. О своем решении она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Печатный номер журнала Hello больше не будет выходить, сообщает Светлана Бондарчук. Онлайн-версия продолжит работу с новым главным редактором, имя которого пока неизвестно.

Журнал Hello! начал выходить в России в 2004 году. Согласно данным «Медиаскопа», аудитория журнала в декабре 2019 по апрель 2020 года равнялась 328,2 тысячам жителей крупных городов старше 16 лет. Последний печатный выпуск еженедельника датирован 30 марта 2020 года.