Светлана Дзюбинская и Андрей Гельмиза получили Благодарности от президента

Сегодня на Книжной ярмарке состоялось торжественная церемония гашения юбилейной марки, выпущенной к 200-летию со дня рождения поэта и писателя Н. А. Некрасова.

В церемонии приняли участие Председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Игоревич Шадаев.

После церемонии гашения С. Е. Нарышкин вручил Благодарности Президента Российской Федерации В. В. Путина за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность заместителю директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Светлане Дзюбинской и директору Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок Андрею Гельмизе.

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