Светлана Прокопьева надеется на публичные слушания по ее делу

Адвокаты псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма, на предварительном заседании по ее делу, назначенном на 20 апреля, намерены просить суд перенести слушания по существу на дни, когда будут сняты карантинные меры. Это позволит не только участникам процесса, но и слушателям приуставать на заседаниях.

По словам самой Светланы, на суд хотели прийти и коллеги-журналисты, в том числе из федеральных СМИ, и правозащитники, и международные наблюдатели. Сторона защиты не хотела бы рисковать их здоровьем в условиях пандемии коронавируса. Об этом Прокопьева рассказала изданию «Север.Реалии» (внесено Минюстом с писок СМИ-иноагентов).

Журналистка отметила, что ей очень нужна общественная поддержка, без которой идти в суд по вменяемой статье просто страшно.

Судить Прокопьеву будет второй западный окружной военный суд (дела о терроризме подведомственны военным судам). Выездные заседания должны пройти в здание Псковского облсуда. На его сайте до сих пор висит объявление о работе в особом режиме (с ограничением для участия в заседаниях слушателей и рассмотрении по возможности только безотлагательных дел) согласно постановление Верховного суда до 10 апреля. Этим же постановлением руководствуется и военный суд. Однако 8 апреля ВС обновил свое постановление и теперь речь об ограничениях идет уже на срок до 30 апреля. Возможно, судьи, все же учтут эти рекомендации Верховного суда.

Ранее тот же второй западный окружной военный суд приостановил в Петербурге все слушания по так называемому «делу “Сети”» (запрещенной в РФ террористической организации).