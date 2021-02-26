Светлана Прокопьева оплатила штраф в 500 тысяч рублей

Псковская журналистка Светлана Прокопьева оплатила свой штраф в 500 тысяч рублей. Об этом она сообщила в своем Facebook. «Ладно, главное, что на свободе — и с чистой совестью. Ещё раз спасибо огромное всем, кто помог мне откупиться от кровавого режима. О расходовании оставшейся суммы сбора отчитаюсь отдельно!» — пишет Светлана.

15 февраля Светлана попросила поддержку у своих друзей и коллег в выплате штрафа. Она опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о решении суда и о том, как справляется с ситуацией.

Ранее 6 июля 2-й Западный окружной военный суд признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил ей штраф в 500 тысяч рублей. Обвинение за «оправдание терроризма» появились после публикации статьи о самоподрыве Михаила Жлобцикого у архангельского ФСБ. Адвокат Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян, защищающий журналистку, обжаловал вынесенный судом приговор. Однако, штраф оставили без изменений.