Светлана Прокопьева собрала средства на оплату штрафа меньше чем за три часа

15 февраля Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева объявила сбор средств на оплату штрафа в 500 тыс. руб., который суд назначил ей за авторскую колонку о возможных причинах теракта в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.

Прокопьева рассказала в посте, что не собиралась объявлять сбор, так как пыталась оспорить штраф. Однако 2 февраля Апелляционный военный суд в городе Власихе Московской области оставил приговор журналистке без изменений.

Светлана Прокопьева собрала необходимую сумму для оплаты штрафа меньше, чем за три часа. Об этом она сообщила в Facebook.

Внимание, внимание! сумма на штраф уже есть! Имейте в виду: теперь все дарения — уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ* (и возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся).

В комментариях к посту о начале сбора средств на оплату штрафа Светлана Прокопьева выложила скриншот сообщений комика Данилы Поперечного, который, как и обещал, перевел журналистке 500 тыс. руб. Эту же информацию Прокопьева подтвердила изданию «Медиазона».