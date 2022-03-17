Светогорский и Архангельский бумажные комбинаты продолжают работу в России

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (АЦБК), входящее в австрийский Pulp Mill Holding, столкнулось с нехваткой импортных химикатов и готовится наладить собственный выпуск замещающего реагента. Для того чтобы сохранить объемы производства, компания меняет линейку продукции и ведет переговоры с поставщиками сырья из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии и Индии, сообщила пресс-служба АЦБК. Светогорский ЦБК в Ленобласти также не останавливает производство и отгрузку продукции, рассказали в компании. Эксперты не ждут кардинальных изменений в ЛПК России.

100-процентно дочернее предприятие Pulp Mill Holding АО «АЦБК» и его дочерние компании продолжают производственную деятельность в России. При этом, как отмечается в сообщении компании, из-за остановки работы поставщика белящих реагентов предприятие уже столкнулось с нехваткой импортных химикатов. АЦБК разработал альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, позволяющую исключить из технологии сернистый ангидрид. Схема прошла испытания в Северном (Арктическом) федеральном университете. «В настоящее время концепция приготовления замещающего химиката внедряется предприятием», — говорят в компании.

Кроме того, АЦБК ведет переговоры о поставках хлората натрия, перекиси водорода и других материально-технических ресурсов из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии, Индии. Компания меняет ассортимент продукции и начинает реализацию небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости всей линейки плотности. «Это даст возможность расширить портфель заказов, тем самым увеличив устойчивость компании в условиях санкций», — объясняют в АЦБК.

На предприятии рассчитывают, что благодаря расширению линейки продукция будет иметь спрос в странах СНГ и Латинской Америки. Ранее большой объем направлялся в Европу и Северную Африку.

Российское подразделение компании «Сильвамо Корпорейшн» (до октября 2021 года — ЗАО «Интернешнл Пейпер») — Светогорский ЦБК в Ленинградской области не останавливает производство. «Компания продолжает обеспечивать бесперебойную работу комбината, а также всех систем, необходимых для подачи воды, электроэнергии и очистки воды для населения Светогорска. Мы выполняем все обязательства перед сотрудниками и продолжаем производство и отгрузку компании», — рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «Сильвамо Корпорейшн».

В Segezha Group ответили, что будут готовы комментировать деятельность компании в нынешних условиях позднее. В «Группе Илим» ответ не предоставили.

«Полагаю, что основные представители отрасли, такие как активы International Paper (IP) или АФК «Система» вместе с Mondi, глобально вряд ли будут менять свои бизнес-процессы, — считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. — Возможны переориентации с одних поставщиков сырья на других или же разработка альтернативных источников, как это уже сделал АЦБК, но полной остановки производства или серьезных изменений быть не должно. Переориентирование по части поставок будет сделано в сторону стран АТР, Африки, СНГ, некоторых лояльных европейских государств».

Аналитик также не исключает, что после последних заявлений IP и Mondi эти компании могут в будущем продать свои доли в принадлежащих им предприятиях: отмежеваться от них юридически, но при этом позволить им функционировать дальше. «Вполне вероятно, что IP будет продавать свою 50-процентную долю в «Группе Илим». Предположить, кто сможет ее выкупить, учитывая ее стоимость, сложно. Возможно, в этот процесс вмешается государство или же другой ключевой акционер», — рассуждает господин Антонов.

По данным ТАСС, в настоящее время Минпромторг России готовит предложения в правительство по дополнительным мерам поддержки лесопромышленного комплекса. В АЦБК считают, что в число первоочередных мер должны войти программы, направленные на скорейшую разработку и внедрение российских аналогов химикатов, применяемых в ЛПК. «Помимо стимулирования производства собственных аналогов химикатов, государству необходимо оказывать содействие в получении доступного кредитования для инвестпрограмм предприятий, а также формировании благоприятной среды для работы экспортных направлений», — добавляет Алексей Антонов.

Александра Тен