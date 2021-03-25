Свидетель по делу Ивана Голунова уехал из России

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, полковник Андрей Щиров, уехал из России. Ранее он был уволен после дела об аресте журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Андрей Щиров курировал задержание Голунова. Он является свидетелем по делу полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков журналисту. Бывшему начальнику отдела не вручили повестку, потому что он, как пишет «Интерфакс», уехал в Черногорию. Адвокаты ранее сообщали, что не могут дозвониться до Щирова, для вызова свидетеля в суд.

Напоминаем, Ивана Голунова задержали в июне 2019 года и отправили под домашний арест. Журналист утверждает, что во время задержания ему подбросили наркотики.