Своей главной проблемой российские журналисты назвали прямую цензуру cообщают «Открытые медиа»

Наиболее серьезными проблемами российской журналистики стали прямая цензура, уголовное и административное преследование, вмешательство государства и собственников СМИ в редакционную политику. К таким выводам пришли социологи «Левада-центра»*, проведя опрос среди журналистов.

Опрос проводился в марте-апреле в формате онлайн-анкеты, в нем приняли участие 125 журналистов, работающих в независимых СМИ. 70% опрошенных — сотрудники федеральных СМИ, еще 30% работают в региональных медиа. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, предложенных в анкете.

Одной из самых важных проблем в профессии журналиста 57% респондентов назвали прямую цензуру, еще 54% — вмешательство государства и собственников в редакционную политику, а 46% — давление на журналистов в связи с их деятельностью. Также опрошенные называют среди проблем низкие зарплаты и недостаток финансирования (50%), профессиональное выгорание (30%) и самоцензуру (26%).

Среди наиболее распространенных форм преследования журналисты называют уголовное и административное преследование (такой вариант ответа выбрали 58% опрошенных), давление на руководство со стороны собственников изданий (50%), а также угрозы журналистам и их близким, прослушка и слежка за ними (30%).

Более трети респондентов лично сталкивались с давлением, угрозами и незаконной слежкой, треть имели опыт административного или уголовного преследования, 16% опрошенных подвергались нападениям за свою профессиональную деятельность.

Среди причин возросших рисков для журналистов в России (в их росте уверены 91% опрошенных) журналисты называют общее ужесточение политического режима, усиление давления со стороны государства и незаконную деятельность силовых ведомств. Данный вопрос не предполагал вариантов ответов.

Опрошенные обратили внимание также на рост рисков уголовного преследования по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) — так считают 89% респондентов. Более трети (38%) уверены, что такой риск существует лично для них, в основном это журналисты, специализирующиеся на расследованиях.

Почти треть опрошенных (30%) уверены, что в достаточной степени обезопасить себя от преследования невозможно, на открытый вопрос они отвечали «никаких гарантий нет» и «захотят — посадят». 16% в качестве выхода назвали отъезд из страны. 11% считают, что помочь может уход из профессии. По 4% опрошенных уверены, что поможет либо максимальная огласка, публичность и репутация издания, либо поддержка со стороны коллег и профсоюза.

Среди наиболее значимых случаев давления на журналистов респонденты назвали арест Ивана Голунова (38%) за подброшенные ему наркотики, Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (30%), дело Светланы Прокофьевой, обвинявшейся в оправдании терроризма (16%) и убийство Анны Политковской (10%). По словам руководителя «Левада-центра» Дениса Волкова, такое исследование проводится впервые. Показательно, говорит он, что для журналистского сообщества одними из важнейших случаев давления на коллег стали дела Ивана Голунова и Ивана Сафронова.

«Они называли эти фамилии в рамках открытого опроса, я думаю, это связано не столько с самими делами, а потому что кампании в их защиту вызвали волны журналистской солидарности», — считает Волков. Руководитель «Левада-центра» отметил, что в опросе социологи хотели отразить мнения журналистов, работающих в свободной, независимой прессе.

В последние несколько месяцев журналисты все чаще сталкиваются с давлением со стороны государства. Так, 29 июня прошли обыски у троих журналистов «Проекта» в рамках уголовного дела о клевете на питерского предпринимателя Илью Трабера, возбужденного в 2017 году. В апреле Минюст признал иностранным агентом издание Meduza, а в середине июля фонд, принадлежащий «повару Путина» Евгению Пригожину, потребовал признать иноагентом «Медиазону».

* Организация признана иноагентом в России.