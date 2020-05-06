СМИ в период пандемии: Швейцария

Швейцарцы думали, что «наша страна является уникальной и поэтому — исключением из правил. Истоки этой болезни находятся далеко в Китае, поэтому болезнь там и останется». Когда мы в феврале проводили свой зимний отпуск в швейцарской «Сибири» (Верхний Энгадин), мы узнали, что в Северной Италии и в нашей Швейцарии уже тоже есть заболевшие.

Большинство швейцарцев думали, что причиной является значительное число итальянцев, которые ежедневно пересекают границу из Северной Италии в Южную Швейцарию. Позднее стало ясно, что это в основном врачи и медсестры, работающие в кантоне Тичино (Ticino). Эта новая болезнь ударила и по остальной Швейцарии, и мы больше не можем ни летать, ни ездить за границу, потому что всю Швейцарию и весь мир поразила коронавирусная пандемия.

Ник Люти, главный редактор важнейшего для журналистов журнала «Медийная неделя», пишет, что теперь «необходимость в информации населения как никогда велика». Настоящая ситуация тоже показывает это. У журналистов отсутствуют надежные знания, с помощью которых они могли бы заполнить этот пробел. Примечательным является факт, пишет Люти, что такие ведущие СМИ, как NZZ («Новая Цюриховская газета»), TA («Ежедневные новости») или SRG («Швейцарские радио и телевидение»), теперь приглашают на работу программистов, специалистов по данным и аналитиков. В настоящее время эти специалисты могут полностью показать свои сильные стороны. В качестве примера Люти называет медиаконцерн TX пGroup (бывшее Tamedia, которое издает также Tages Anzeiger («Ежедневные новости») – прим. переводчика). Этот концерн имеет большую прибыль, но редакции видят от этой прибыли лишь малую часть. Они должны держаться на воде все с меньшим количеством денег. «Прирост цифровых подписок не может компенсировать потерю рекламных объявлений. Последствия известны: большое сокращение в редакциях и быстро шагающая медийная концентрация», — считает Ник Люти.

Знакомая научная журналистка, анализируя эту ситуацию, говорит, что редакции, которые должны информировать о коронавирусе, подвергаются сокращениям по двум вариантам: сокращенный рабочий день или даже увольнение. Сокращение редакционного бюджета ведет к тому, что гонорары, прежде всего внештатных журналистов, были сильно урезаны. А 3 мая крупнейшая воскресная газета (NZZ) сообщила о решении сократить на 10 % штат журналистов.

Урок для науки

Известные профессора Швейцарского технического университета (ETH) пишут: «Многое из того, что делало успешными швейцарские университеты, будет дальше функционировать, но при этом коронакризис изменит мир науки».