СМИ в период пандемии: Швейцария

Швейцарские медиа в настоящее время знают только одну тему — коронавирус
Швейцарцы думали, что «наша страна является уникальной и поэтому — исключением из правил. Истоки этой болезни находятся далеко в Китае, поэтому болезнь там и останется». Когда мы в феврале проводили свой зимний отпуск в швейцарской «Сибири» (Верхний Энгадин), мы узнали, что в Северной Италии и в нашей Швейцарии уже тоже есть заболевшие.
Большинство швейцарцев думали, что причиной является значительное число итальянцев, которые ежедневно пересекают границу из Северной Италии в Южную Швейцарию. Позднее стало ясно, что это в основном врачи и медсестры, работающие в кантоне Тичино (Ticino). Эта новая болезнь ударила и по остальной Швейцарии, и мы больше не можем ни летать, ни ездить за границу, потому что всю Швейцарию и весь мир поразила коронавирусная пандемия.
Ник Люти, главный редактор важнейшего для журналистов журнала «Медийная неделя», пишет, что теперь «необходимость в информации населения как никогда велика». Настоящая ситуация тоже показывает это. У журналистов отсутствуют надежные знания, с помощью которых они могли бы заполнить этот пробел. Примечательным является факт, пишет Люти, что такие ведущие СМИ, как NZZ («Новая Цюриховская газета»), TA («Ежедневные новости») или SRG («Швейцарские радио и телевидение»), теперь приглашают на работу программистов, специалистов по данным и аналитиков. В настоящее время эти специалисты могут полностью показать свои сильные стороны. В качестве примера Люти называет медиаконцерн TX пGroup (бывшее Tamedia, которое издает также Tages Anzeiger («Ежедневные новости») – прим. переводчика). Этот концерн имеет большую прибыль, но редакции видят от этой прибыли лишь малую часть. Они должны держаться на воде все с меньшим количеством денег. «Прирост цифровых подписок не может компенсировать потерю рекламных объявлений. Последствия известны: большое сокращение в редакциях и быстро шагающая медийная концентрация», — считает Ник Люти.
Знакомая научная журналистка, анализируя эту ситуацию, говорит, что редакции, которые должны информировать о коронавирусе, подвергаются сокращениям по двум вариантам: сокращенный рабочий день или даже увольнение. Сокращение редакционного бюджета ведет к тому, что гонорары, прежде всего внештатных журналистов, были сильно урезаны. А 3 мая крупнейшая воскресная газета (NZZ) сообщила о решении сократить на 10 % штат журналистов.
Урок для науки
Известные профессора Швейцарского технического университета (ETH) пишут: «Многое из того, что делало успешными швейцарские университеты, будет дальше функционировать, но при этом коронакризис изменит мир науки».
«Кто спасет Швейцарию?» — спрашивают журналисты NZZ известнейших представителей науки и правительства Швейцарии.
Недели пандемии изменили отношения между наукой, политикой и обществом. Последние годы наука попала во многих странах под прессинг экономики, но сейчас нет времени для тщеславия и конкуренции, сейчас нужны диалог и сотрудничество.
Коронавирус — это не война
«Наконец-то настоящее применение!» Бундесрат решился на самое большое участие швейцарской армии со времен Второй мировой войны. Пять тысяч военных помогают в госпиталях в качестве медбратьев, врачей и их помощников. Военные, как и во время Второй мировой войны, опять стоят на защите границы.
Политики и граждане правого крыла воспринимают применение армии в данном случае как ее легитимность. Конституция Швейцарии торжественно объясняет: «Армия служит для предотвращения войны, и это ее вклад в сохранение мира». Борьба против коронавируса — это не война. Танки и автоматы не помогут, а организация защитных масок не является типичным занятием для армии.
Кризис — это шанс?
Ответ дает Кристина Ланц, сотрудница Alliance SUD (Союз больших частных организаций, оказывающих помощь). Она пишет: «Коронакризис изменил за короткое время стиль нашей жизни. Для развивающихся стран этот кризис будет иметь очень серьезные социальные и экономические последствия». Поэтому Ланц требует от Швейцарии, которая является великой финансовой державой, сделать политические шаги, касающиеся налогов. Конкретно это означает следующее: налоговые власти в развивающихся странах должны показать готовность препятствовать вывозу капитала в Швейцарию и в конце концов прекратить его.
«Коронакризис заставил нас молниеносно осознать, как раним наш глобальный мир. Весь мир находится в одной лодке. Кризис ударил по всем, но не одинаково».
Бывший президент Национального банка Швейцарии Филипп Хильдебранд сравнивает этот коронакризис с природной катастрофой, которая одновременно охватила весь мир. Хильдебранд уверен, что этот кризис опровергает мысли тех, кто демонизировал социальное государство.
При этом он имеет в виду американский образ мышления — это односторонняя ориентация на рынок капитала и экстремально быстрое увеличение прибыли. Это все становится теперь проблемой. Американское государство хочет дать фирмам денег, но с трудом находит надежные каналы, чтобы деньги дошли до потребителя.
Петер Шабер, профессор по прикладной этике в Цюриховском университете, пишет под заголовком «Мы должны стать пессимистичнее» следующее: «Многие государства, в том числе и Швейцария, не были подготовлены к пандемии коронавируса. При этом есть много других больших рисков, к которым мы хорошо подготовлены. Многие государства расходуют большое количество денег, чтобы быть готовыми к возможным войнам. Одна маленькая Швейцария тратит на это миллиарды франков, хотя вряд ли кто-нибудь верит в то, что в Европе будет война».
И это не заповедь морали, а благоразумие. «Коронакризис требует разумного обхождения с рисками, которые представляют опасность для всего человечества. Это один из важнейших уроков, которые нам преподает настоящая пандемия» (Петер Шабер, Tages Anzeiger. 20.04.2020 («Ежедневные новости») – прим. переводчика).