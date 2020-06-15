Сыктывкарский суд отменил штраф «7х7» за публикацию материалов на коми языке

Сыктывкарский городской суд 11 июня отменил штраф по иску Роскомнадзора (РКН) к учредителю интернет-журнала «7x7» за публикацию материалов блогера Николая Удоратина на коми языке. Об этом рассказал представляющий интересы «7х7» в суде юрист Андрей Никулин.

Судья Сыктывкарского городского суда Ирина Мишарина отменила постановление мирового судьи, по которому интернет-журнал «7х7» в декабре 2019 года оштрафовали на 20 тыс. руб. за публикацию материалов на коми языке. Производство по делу прекращено, изданию объявлено устное замечание.

— По факту никакого ущерба охраняемым законом общественным отношениям эти публикации на коми языке не причинили. В связи с чем это попадает под действие статьи 2.9 КоАП РФ («Возможность освобождения от административной ответственности») о малозначительности административного правонарушения, — прокомментировал решение суда Андрей Никулин.

26 декабря мировой судья Пушкинского судебного участка Сыктывкара Светлана Кристелева рассмотрела иск Роскомнадзора к учредителю интернет-журнала «7x7» и оштрафовала издание на 20 тыс. руб. за публикацию трех материалов блогера Николая Удоратина на коми языке (во всех случаях автор дублировал свой текст на русском и коми) и за публикацию англоязычных переводов спецпроектов «7х7». Суд увидел нарушение закона по части 1 статьи 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка распространения продукции СМИ»).