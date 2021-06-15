Почему термин «фотохудожник» никуда не годится

С Борисом Сысоевым я знаком полжизни. Вот уже тридцать лет он служит фотолетописцем Российской академии художеств, за труды свои получил золотую медаль за заслуги перед академией и звание почетного академика. Недавно на Пречистенке, 19, открылась выставка его работ.

Некоторые называют его фотохудожником. Борис терпеть не может этого определения, говорит, что никаким «фотохудожником» он себя не считает, что сам термин придуман людьми, которые не ценят ни себя как фотографов, ни фотографию как самостоятельное искусство.

Готовясь к выставке в залах академии, Борис дал интервью Ирине Дайнеко. С любезного разрешения автора воспользуюсь ее текстом:

— Скажите, пожалуйста, ваш любимый жанр в этом самом искусстве?

— Любимый — все же портрет. Люблю наблюдать за людьми, не спеша ловить момент, когда человек наиболее раскрылся. Но так можно снимать только при наличии времени. Большинство снимков моих знакомых и друзей сделаны именно таким образом, во время беседы в непринужденной обстановке. Официальные портреты на плакаты, обложки журналов также стараюсь снимать в ходе интервью, даже в студийном варианте. Или хотя бы после ни к чему не обязывающей беседы, когда я для себя уже сделал какие-то выводы о характере человека, его внешности, а порой и перипетиях судьбы.

Однажды выпало мне снимать известного художника, академика живописи Иллариона Владимировича Голицына в его собственной мастерской . Свобода творчества была полной, и беседовали, и смотрели работы хозяина мастерской, и выпивали…

Я наснимал много и чувствую, что-то есть. Но самым сильным вышел портрет, сделанный, когда убеленный сединами представитель древнейшего княжеского рода рассказывал о трагической судьбе своего отца. В этот момент лицо художника совместилось с огромным колесом и шестернями печатного графического станка и выразило боль и скорбь — не только за судьбу своих погибших и репрессированных родственников, но и за всю загубленную Россию, пропущенную через войны, революции, репрессии, словно через этот станок.

Портрет — это дневник жизни человека, и умение прочесть его — великое счастье и удача.

Но это всё азы профессии, известные многим. Ведь «снимает не камера, снимает сердце». К этому нечего добавить.

— А чем вы руководствовались, когда начали снимать художников?

— Да ничем. Просто, снимая художников весьма продолжительное время, с прискорбием замечал, что уходят люди… Порой не старые, не худшие… Работы после них остаются, это наследие, а фотографий хороших нет.

Вначале снимал знакомых, затем круг расширился. Сейчас отснято уже несколько тысяч человек. Жанровые портреты, работа в мастерской, на выставках…

— Вы много снимаете в стенах РАХ, академиков. Кто вас туда привел?

— В РАХ меня привел сначала Василий Бубнов, затем Игорь Обросов, царствие ему небесное, познакомил со многими художниками — Б. Мессерером, П. Никоновым, Н. Никогосяном, Зурабом Константиновичем Церетели, В. Соковниным, молодыми художниками.

Очень интересной была съемка в мастерской З. Церетели. Во-первых, она большая и светлая, падающие солнечные лучи постепенно меняют атмосферу, рисунок лица. И потом, работая, Зураб Константинович полностью отдается творчеству. У него огромная работоспособность!

Лицо его выражает всю гамму чувств, и даже многочисленные звонки и посетители не отвлекают мастера от творчества.

Вообще, снимать художников, творцов — занятие очень интересное само по себе. Да и с исторической точки зрения, как я говорил раньше.

Безвременный уход Иллариона Владимировича Голицына из жизни лишь укрепил мое мнение в правильности выбора объектов съемки.

Как и смерть Мая Петровича Митурича.