СЖ Санкт-Петербурга и Ленинградской области попросили покинуть помещения Дома журналиста

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил уведомление о необходимости покинуть помещения Дома журналиста до 24.02.2021. Решение было принято Правлением АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» на заседании 9 февраля.

Причина такого решения, как указал в уведомлении директор АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» Михаил Иванов, — в признании Правлением «юридической неправомерности» решений о предоставлении в пользование Союзу журналистов СПб и ЛО помещений в безвозмездное пользование.

Председатель Союза журналистов СПб и ЛО Людмила Фомичева

Помещения хотят забрать у нас, чтобы там было только отделение СЖР России. Мы освобождать помещения не собираемся. Правление должно подать в суд, с нашей стороны все законно.

Акт сдачи-приемки нежилых помещений по безвозмездному предоставлению залов Союзу журналистов СПб и ЛО был составлен 1 января 2017 года сроком на 10 лет бывшим директором АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» Андреем Чистяковым. Согласно этому документу стороны имеют право вносить изменения и дополнения, но его действие может быть прекращено по решению суда.

Людмила Фомичева от себя и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области написала мотивационное письмо председателю Правления АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» Владимиру Рябоволу. В нем сказано, что при сложившихся обстоятельствах Союз оставляет за собой право «безвозмездного пользования предоставленными ранее на основании указанного договора помещениями до признания этого права недействительным в судебном порядке».

В протоколе заседания правления АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» от 9 февраля отмечается, что принятые меры никак не воспрепятствуют проведению плановых мероприятий в Доме журналиста по согласованию с АНО. Комментировать ситуацию директор АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» Михаил Иванов отказался, переадресовав вопрос в другую инстанцию: «Правление совместно приняло решение, которое для меня обязательно».