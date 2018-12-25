Союз журналистов Москвы изменил устав для вхождения в состав общероссийской организации

Союз журналистов Москвы (СЖМ) изменил устав для дальнейшего вхождения в состав Союза журналистов России. Такое решение было принято на VIII съезде СЖМ, проходящем в Москве.

По словам главы СЖМ Павла Гусева, ситуация в профессиональном сообществе меняется, прежний устав устарел и по итогам неоднократного обсуждения президиумом союза в него были внесены поправки.

Он сообщил, что в новую редакцию устава внесен ключевой момент — о возможности вступать в другие общественные организации как отдельное юридическое лицо при сохранении всех юридических прав, названия, положения, собственности:

Мы не будем региональной организацией СЖР, мы можем войти в Союз журналистов России как Союз журналистов Москвы - юридическое лицо с сохранением всех юридических прав, названия, собственности и статуса, который мы с вами имеем.

О вхождении СЖМ в состав СЖР было объявлено в 2017 году. Гусев заметил, что завершение процесса — дело будущего, но не завтрашнего дня.

По его словам, СЖР для объединения также предстоит принять поправки в свой устав, которые позволят входить в его состав юридическим лицам. Сейчас, по его словам, такой возможности нет.

Глава Союза журналистов Санкт-Петербурга Людмила Фомичева также сообщила о готовности организации поменять устав для вхождения в состав СЖР в качестве юридического лица.

Фото: Генадий Черкасов