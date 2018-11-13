Отпечатки и опечатки свободы

100 лет Союзу журналистов России
Датой своего рождения СЖР считает съезд журналистов в ноябре 1918 года, на котором почетными председателями были избраны Владимир Ленин и Лев Троцкий, а непочетным — Василий Осоргин.
СВОБОДНАЯ ПЕЧАТЬ — СТРАЖ СВОБОДЫ; ПЕЧАТЬ СВЯЗАННАЯ — ЕЕ БИЧ», — сказал когда-то лидер Великой Французской революции Максимильен Робеспьер. Робеспьер был голова, хотя именно благодаря свободе печати ее и лишился. Его печальный опыт в России был учтен не сразу.
В 1919 году организация была переименована в Союз коммунистических журналистов. Членами правления и активными участниками дискуссий были Анатолий Луначарский, Николай Бухарин, Сергей Есенин, Михаил Кольцов, Исаак Бабель. Судьбу Робеспьера разделили все за вычетом Луначарского и Есенина (по причине самоотвода).
При жизни лучшего друга советских журналистов и физкультурников Сталина Союз залег на дно. Потом то ли снизу, то ли сбоку постучали, и в цеху потеплело. Многие связывают этот период с именем главного редактора «Известий», по совместительству зятя Н.С. Хрущева Алексея Аджубея. В 1992 году возник СЖР, который возглавил Всеволод Богданов. В основу его устава вошли принципы, закрепленные в новом законе о СМИ, — свобода слова и запрет цензуры. В 2017 году председателем СЖР был избран Владимир Соловьев.
Давайте вместе с Союзом сделаем так, чтобы читать российские газеты можно было перед обедом. А смотреть ТВ — даже после ужина.
С юбилеем, друзья.