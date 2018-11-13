Отпечатки и опечатки свободы

Датой своего рождения СЖР считает съезд журналистов в ноябре 1918 года, на котором почетными председателями были избраны Владимир Ленин и Лев Троцкий, а непочетным — Василий Осоргин.

СВОБОДНАЯ ПЕЧАТЬ — СТРАЖ СВОБОДЫ; ПЕЧАТЬ СВЯЗАННАЯ — ЕЕ БИЧ», — сказал когда-то лидер Великой Французской революции Максимильен Робеспьер. Робеспьер был голова, хотя именно благодаря свободе печати ее и лишился. Его печальный опыт в России был учтен не сразу.

В 1919 году организация была переименована в Союз коммунистических журналистов. Членами правления и активными участниками дискуссий были Анатолий Луначарский, Николай Бухарин, Сергей Есенин, Михаил Кольцов, Исаак Бабель. Судьбу Робеспьера разделили все за вычетом Луначарского и Есенина (по причине самоотвода).