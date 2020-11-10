СЖР договорился о сотрудничестве с СПбГУ

В институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 9 ноября, начался традиционный международный научный форум «Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения». Он будет проходить четыре дня. С учетом пандемии часть мероприятий состоится онлайн.

Подробнее о форуме можно узнать на его официальном сайте — smif.spbu.ru. Там же выложены материалы докладчиков.

Еще до начала пленарного заседания Форума прошла уководитель Петербургского отделения СЖР Дмитрий Шерих и директор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Анатолий Пую подписали договор о сотрудничестве, цель которого обмен профессиональным опытом, содействие друг другу в реализации творческих инициатив, проведение совместных мероприятий.