В Союзе журналистов отреагировали на слова екатеринбургского депутата о СМИ

Союз журналистов России (СЖР) озадачен прозвучавшими в адрес СМИ словами депутата городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александра Колесникова, в организации надеются, что он все-таки сможет понять значение прессы для общества.

На заседании гордумы Колесников заявил, что журналисты должны работать для депутатов, а думской пресс-службе следует «быть жестче» со СМИ, чтобы репортеры «сами в очередь выстраивались».

«Мы озадачены такими высказываниями депутата, и надеемся, что все-таки он поймет значение прессы для общества, если уж не как четвертой власти, то как резидента гражданского общества», — сказал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, ситуацию контролирует глава регионального отделения организации Александр Левин.