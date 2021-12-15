СЖР и Минцифры провели вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году». Публикуем запись

8 декабря состоялся онлайн-вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году», организованный Союзом журналистов России и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ранее в ноябре вышел приказ Минцифры России № 1247 «Об объявлении приема заявок и организации работы по предоставлению из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению, в 2022 году».

Спикером вебинара выступила Заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Светлана Дзюбинская. Модерировал вебинар секретарь СЖР Роман Серебряный.

Спикер рассказала о сроках приема заявок, порядке их подачи и основных приоритетных темах для социального проектирования в будущем году.

Заявки принимаются через портал Госулуг с 1 декабря 2021 года до 18:00 31 января 2022 года, а выделенные для финансирования средства ограничены. Как и в прошлом году, сумма финансовой поддержки не превышает полмиллиарда рублей.