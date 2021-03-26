СЖР и НАТ просят господдержку для малых СМИ

Союз журналистов России (СЖР) и Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) обратились к властям с просьбой оказать господдержку малым СМИ.

Исполнительный директор НАТ Александр Широких отметил, что маленьким редакциям нужно выделять льготное кредитование: «Одиннадцать наименее быстро восстанавливающихся после пандемии отраслей получили поддержку на 2021 год, речь идёт о льготном кредитовании. Мы, соответственно, просим рассмотреть эту возможность для малых и средних компаний в нашей отрасли, написали соответствующее письмо Хинштейну».

Ранее представители прессы направили коллективное обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, где попросили «радикально» уменьшить экологический сбор на печатные издания или ввести мораторий на его уплату до 1 января 2023 года. В письме указано: «Уплата экосбора в 2021 году повлияет на финансовую стабильность компаний, а в случае его неуплаты до 15 апреля Росприроднадзор будет взыскивать штрафы в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора».