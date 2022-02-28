СЖР и «Почта России» обратились в Минцифры с просьбой поддержать подписку на газеты и журналы

СЖР и АО «Почта России» направили в Минцифры предложения по снижению цен на подписные издания и оптимизации работы.

В результате взаимодействия Союза Журналистов России и АО «Почта России» был выработан ряд предложений по поддержке подписки на газеты и журналы:

Государственная поддержка социально значимых изданий.

Рассмотрение возможности предоставления со стороны государства издателям дотации/субсидии подписки на периодическую печать (прежде всего на районные газеты) с целью обеспечения Правительством Российской Федерации права граждан на получение информации.

Государственная адресная поддержка населения с целевым стимулированием подписки на определенный перечень СМИ.

Одним из вариантов указанной поддержки можно рассматривать реализацию проекта «Ломоносовская карта», который предусматривает возможность подписки для учителей на периодические печатные издания научно-популярного и образовательного характера. Также возможно рассмотреть стимулирование иных целевых аудиторий и перечней СМИ. Учитывая стопроцентную представленность во всех населенных пунктах, Почта России имеет возможность выступить администратором проектов не только по оформлению подписки, но и по доведению необходимых средств (специальных карт или иных инструментов) до жителей страны.

Оцифровка всего массива СМИ.

Поддержка государством развития полноценного продукта - мобильного приложения для чтения электронных версий бумажных изданий. Создание электронной библиотеки оцифрованных версий печатной прессы с актуальными и архивными изданиями для физических и юридических лиц, а также всех заинтересованных органов государственной власти. Это, в свою очередь, обеспечит новые возможности для издателей и подписчиков, стимулирование рынка в условиях ежегодного сокращения тиражей периодических печатных изданий, завоевание новой целевой аудитории, цифровизацию отрасли и снижение негативной значимости естественной убыли возрастной традиционной читательской аудитории. Реализация данного предложения полностью соответствует целям национального развития, определенным Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г №204 и Концепции цифровой трансформации соцсферы.

Включение периодических печатных изданий в список товаров первой необходимости.

Также в ходе проведения рабочих встреч поступило предложение о наделении ответственностью губернаторов и администраций муниципальных образований за обеспечение функционирования и сохранение тиражности областных/районных газет, с установлением соответствующих показателей эффективности (KPI).

Уважаемая Бэлла Мухарбиевна, прошу Вас поручить рассмотреть вышеуказанные предложения по развитию традиционной подписки на газеты и журналы и рассмотреть возможность их обсуждения под Вашим руководством с участием представителей Почты России, Союза журналистов России и иных заинтересованных сторон.