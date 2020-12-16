СЖР начинает обучение основам безопасности в ЧС и горячих точках

Союз журналистов России начинает реализацию проекта по обучению журналистов основам безопасности при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов. Проект стартует в декабре 2020-го и продолжится в 2021-м.

Занятия проведут действующие журналисты федеральных СМИ, имеющие опыт работы в горячих точках, а также специалисты Института развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, Учебно-методического центра ГО и ЧС Москвы.

Участниками проекта, как сообщают в СЖР, могут стать как практикующие журналисты, так и студенты факультетов журналистики.

Занятия будут проходить в режиме онлайн на платформе Zoom.

Чтобы стать слушателем курса нужно до 16 декабря 2020 г. включительно направить на эл. адрес ec-ruj@mail.ru заявку (указав в ней ФИО, место работы и должность, контактный телефон и адрес электронной почты), а также подписанный скан согласия на обработку персональных данных.

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