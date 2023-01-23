СЖР начинает прием заявок на Всероссийский конкурс на лучшее журналистское произведение 2023 года. Для участия в конкурсе необходимо представить статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

Необходимо прислать не более трех работ в электронном виде. Итоги конкурса будут подведены до 1 августа 2023 года.

Победителям конкурса вручается Диплом специального образца, утвержденный Союзом журналистов России. Церемония награждения состоится на медиафоруме «Вся Россия 2023» в сентябре 2023 г. в Сочи.

Все требования смотрите на сайте Союза журналистов России.