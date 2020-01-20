СЖР надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший «мочить» журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ. Об этом заявил ТАСС сам Соловьев:

«Мочить журналистов» — это, похоже, новый способ борьбы с fake news от главы Чувашии. Как нам стало известно, это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что «мочить» — это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикую».