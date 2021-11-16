СЖР направил обращение Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Союз журналистов России направил письмо Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой о внесении в перечень отраслей экономики, требующих поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, таких видов экономической деятельности, как печатание газет, издание книг, издание газет, издание журналистов и периодических изданий, деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность сетевых изданий, деятельность информационных агентств.

Весной 2020 года СЖР совместно с Альянсом Независимых Региональных Издателей уже направляли обращение с просьбой включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку Правительства Российской Федерации, что дало возможность выжить многим изданиям, находящимся на грани банкротства.

Новые волны коронавирусной инфекции, введение локдаунов и вынужденные постановления региональных и муниципальных властей об ограничениях работы предприятий в 2021 году снова ставят под угрозу существование многих СМИсредств массовой информации. В связи с этим Союз журналистов России уверен, что предлагаемые изменения дадут положительный социально-экономический эффект для средств массовой информации.