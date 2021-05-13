СЖР направил обращение полпреду президента в УФО по поводу реорганизации районных газет в Курганской области

СЖР направил обращение полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву по поводу реорганизации районных газет в Курганской области:

Союз журналистов России крайне озабочен ситуацией с реорганизацией районных газет в Курганской области. По решению губернатора В. Шумкова, районные газеты лишаются статуса юридических лиц и переводятся на правах филиалов в Издательский дом «Новый мир» с 1 июня 2021 года.

Мы наблюдаем негативный опыт подобных реорганизаций в Московской, Новгородской, Воронежской, Кировской областях. В то же время мы видим положительный опыт создания холдинга, например, в Челябинской области на совершенно других условиях.

К тому же, в Курганской области это решение носит явно непродуманный, неподготовленный и несвоевременный характер. До редакций газет не доведена информация ни об условиях труда, ни о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о форме и сроках контрактов. Нет решения и по многим техническим вопросам. Таким образом, существует реальная опасность перерыва в выходе газет, что крайне нежелательно в любом случае, а за три месяца до выборов в Государственную Думу РФ – тем более.

В целом, лишение районных газет статуса юридических лиц наносит серьезный удар по системе информационной безопасности России.

Нашу тревогу за судьбу районной прессы Курганской области разделяют председатели региональных отделений СЖР по всей стране.

Союз журналистов России, председатели региональных отделений СЖР настоятельно просят Вас вмешаться в процесс уничтожения районной прессы в Курганской области. Со своей стороны, мы могли бы предложить другие формы реорганизации и в другие сроки.

С уважением,

Председатель Союза журналистов России

Владимир Соловьев