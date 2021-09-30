СЖР назвал блокировку YouTube-каналов RT актом политической цензуры

Сен 30, 2021

Союз журналистов России требует немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube считают актом политической цензуры. Об этом сообщают РИА Новости.

«Последние действия видеохостинга YouTube в отношении каналов группы RT — RT DE и Der Fehlende Part — являются ничем иным, как прямым актом политической цензуры. Удаление без права восстановления аккаунтов медиа-операторов не имеют ничего общего не только с якобы имевшимися "нарушениями внутренних правил сообщества" платформы, но также с основными принципами свободы распространения информации, беспрепятственной работы журналистов, а также с безусловным правом зрителей и подписчиков в самой Германии на беспрепятственное получение информации», — говорится в сообщении.

СЖР отметил, что эти действия полностью противоречат основным правам и свободам СМИ, столь часто декларируемым в странах Евросоюза.

Источник: Lenta
 
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