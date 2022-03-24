СЖР обратится в МИД, Генпрокуратуру и РКН с просьбой принять меры против Google и YouTube

Союз журналистов России намерен обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

«Мы подготовили обращение в МИД, в Генпрокуратуру, в Роскомнадзор, которое сейчас вам и зачитаю. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, неоднократно подвергал цензуре российские средства массовой информации. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись в YouTube 54 раза, среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией», — сказал Соловьев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в этом числе РИА Новости, Sputnik, РБК, «Спас», «Первый канал», «Россия-1», «Культура», «Звезда», «Россия-24». По всем фактам цензуры в отношении российских СМИ Роскомнадзор отправлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 22 марта, со стороны компании Google эти требования не выполнены, отметил глава СЖР.

«Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ, мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку», — добавил Соловьев.

Он отметил, что СЖР выступает за свободный доступ к информации.

«Я бы хотел особое внимание ваше направить на последний абзац, он действительно очень важен: мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства», — подчеркнул глава СЖР.