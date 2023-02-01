СЖР опроверг сведения о своем исключении из Международной федерации журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев информацию о том, что Международная федерация журналистов инициировала исключение его организации из своего состава. Он утверждает, что фраза была вырвана из контекста и что имелось в виду лишь высказанное пожелание со стороны союзов журналистов скандинавских стран.

По словам Соловьева, северные страны регулярно критикуют МФЖ. На этот раз, помимо всего прочего, они требуют исключить СЖР в знак протеста против открытия отделений в четырех вновь присоединенных к России территорий.

«Но в уставе МФЖ нет такого положения, за что союз можно исключить. Никаких решений по поводу исключения Союза журналистов России из международной федерации не принято, никаких официальных документов мы не получали. Мы находимся в контакте с руководством МФЖ», — пояснил глава СЖР.