СЖР опубликовал мониторинг зафиксированных в ходе выборов инцидентов с представителями СМИ

Союз журналистов России опубликовал мониторинг зафиксированных в ходе выборов инцидентов с представителями СМИ:

Союз журналистов России вел постоянный мониторинг работы журналистов по освещению выборов 17-19 сентября. Многие наши коллеги работали наблюдателями на избирательных участках.

По данным ЦИК, выборы освещали более 6 тысяч журналистов, представляющих более 2 тысяч СМИ (по уточненным данным - 6 651 журналистов, 2 144 СМИ).

В дни голосования ни один журналист не был удален с избирательного участка.

При этом, имели место и спорные ситуации.

Однако, мониторинг открытых источников показал, что подобные инциденты были малочисленными, незначительными и, как правило, разрешались на месте.

В частности, возник ряд вопросов по допуску конкретных журналистов на участки, но эти ситуации оперативно разрешались и журналистов допускали к освещению выборов.

В итоге, вместе с огромным числом партийных и общественных наблюдателей (более 330 тыс.), членами комиссий с правом совещательного голоса (более 150 тыс.), которых, по мнению председателя ЦИК Э.А.Памфиловой, также можно считать наблюдателями с расширенными правами, выборы свободно освещали более 6 тыс. журналистов из самых разных изданий. По итогам этого наблюдения и освещения в СМИ, можно констатировать, что голосование было легитимным.

Согласно нашему мониторингу, за период с 17 по 19 сентября было зафиксировано более 20 инцидентов, связанных с деятельностью журналистов и СМИ на избирательных участках, из которых лишь некоторые были подтверждены регионами.

Подтвержденным являлся недопуск 17 сентября на участок 352 в г. Долгопрудном Московской области члена областной избирательной комиссии, а также корреспондентки «Дождя» А. Шведченко, зарегистрированной в качестве наблюдателя. По словам заместителя руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Ольшанской Ю.А., нарушение законодательства было устранено, аккредитация подтверждена ЦИК России, корреспондент допущен в участковую комиссию. Вторым подтвержденным случаем являлся недопуск также 17 сентября журналистов изданий «SOTA» и «Readovka» на УИК 146 в г. Москве. После уточнения данных оба журналиста были допущены на участок, нарушение было устранено. При этом сотрудник «Readovka» первоначально не был аккредитован ОИК.

Прочие случаи, предварительно классифицированные, как «Противодействие деятельности СМИ» не получили подтверждение от представителей региональных властей. Несколько инцидентов относились к сотрудникам телеканала «Дождь», являющихся членами УИК с ПСГ. На журналистку А. Дидковскую был составлен акт о нарушении из-за попадания на снятое ею видео персональных данных избирателя. Журналист А. Макаров на участке в подмосковном г. Люберцы пытался сверить документы избирателя со списком. Впоследствии он был лишен статуса члена УИК из-за недостатков в предоставленных им документов.

Часть инцидентов распространялось как факт давления на представителей СМИ. О подобном заявляли корреспонденты газеты «Черновик» (Республика Дагестан), заявившие о принудительном выдворении с участка, а также о угрозах в их адрес. Корреспондент портала «SOTA» заявлял о двух случаях противодействия его деятельности со стороны неустановленных лиц на УИК 1395 г. Москвы, а также о бездействии присутствующего на участке сотрудника Росгвардии. Журналист издания «Закс.ру» заявил о недопустке его на участок из-за голосования на нем губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова. Некоторые сообщения касались недопуска журналистов к освещению работы избирательных комиссий, и исходило от издание «Фонарь» (Белгородская область); 93.RU - Shkulev Media Holding (Краснодарский край) и пр. Все указанные инциденты были оперативно разрешены.

Также в Республике Татарстан был зафиксирован инцидент с участием журналиста издания The Independent, сообщивший о давлении на него со стороны сотрудник избирательной комиссии, а также публикации его персональных данных в анонимном Тг-канале. Данная информация также не подтвердилась.

Петербургское отделение Союза журналистов России договорилось с Городской избирательной комиссией о совместном анализе всех инцидентов с участием журналистов, произошедших в дни выборов.

Об этом решении рассказал председатель петербургского отделения Союза журналистов Дмитрий Шерих. Он отметил, что специалистам предстоит досконально изучить каждый эпизод, установить причины случившегося, а также понять, как избежать подобных инцидентов в будущем.

В ходе этой работы может быть выработан перечень конкретных шагов, которые улучшат взаимодействие между избирательной системой и СМИ и позволят более эффективно защищать права журналистов, которые работают на выборах, отметил Дмитрий Шерих.

По информации сайта правовой защиты журналистов Protectmedia. org., Корреспондента ЗАКС.Ру выгнали с УИК из-за того, что он «мешал работе комиссии» Председатель избирательной участковой комиссии №1806 Виктория Малых обратилась к сотруднику полиции с требованием удалить корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова с участка. Его обвинили в том, что он «мешал работе комиссии». Корреспондент ЗАКС.Ру сообщает, что в это же время возле урн «дежурили» молодые люди, закрывающие обзор наблюдателям, которым комиссия выделила определенное место. О подозрительных гражданах сообщил активист Павел Чупрунов.

В целом за период избирательной кампании не зафиксировано значительных негативных эпизодов, связанных с представителями средств массовой информации.