СЖР опубликовал заявление по поводу задержания журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко

Союз журналистов России опубликовал заявление по поводу задержания журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко и потребовал его немедленного освобождения:

По сообщениям СМИ, журналист был указан автором статьи, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии, хорошо отзывалась о Зельцере. Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти».

29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали.

Сразу после получения этой информации Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала власти Белоруссии безотлагательно освободить журналиста.

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.