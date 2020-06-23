СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку

Союз журналистов России отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев:

Мы сегодня отправили в министерство цифрового развития список из наименований 660 средств массовой информации, мы их собирали целую неделю. Все наши региональные отделения работали, нам коллеги присылали, мы это все обобщили в большую таблицу, которую разработали совместно с НАТ, и сегодня отправили в министерство.

Ранее Соловьев сообщил, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей обратится к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности — ОКВЭДа.

НАТ, в свою очередь, на официальной странице в Facebook сообщила, что сегодня передала в Минкомсвязь список телерадиокомпаний, не получивших поддержку после включения СМИ в реестр пострадавших отраслей.