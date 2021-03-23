СЖР ответил на обращение Давида Френкеля из-за преследований журналиста

Давид Френкель, фотожурналист и корреспондент издания «Медиазона», получил уведомление от Союза журналистов России в ответ на свое обращение. Ранее он направлял письмо с просьбой помочь прекратить давление на него со стороны правоохранительных органов.

«Ваше обращение рассмотрено и по результатам рассмотрения 22.03.2021 г. направлено обращение в Генеральную Прокуратуру РФ. После изучения доводов, изложенных в вашем обращении, вы будете уведомлены о принятом решении», — указано в письме от СЖР.

Сам Давид Френкель от прокуратуры не ждет реальных действий, считает, что в итоге получится обыкновенная «отписка». «Проверили, не подтвердилось, все в рамках закона, полиция действует правильно», — говорит фотожурналист.

17 января Давида Френкеля задержали в аэропорту Пулково, когда он направлялся с Москву для освещения приезда Алексея Навального. 22 января в квартиру к Френкелю и его жене пришли сотрудники полиции. Журналист указал в обращении к СЖР, что из письма ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу он узнал о внесении своего имени в списки «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка, прав граждан, не участвующих в публичных мероприятиях». 23 января в квартиру к Френкелю пришли полицейские, но дома никого не было. В этот же день на протестной акции его задержали, хотя при себе Френкель имел опознавательные знаки журналиста.