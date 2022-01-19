СЖР передал обращение в адрес правительства Германии в связи с положением российских журналистов в этой стране

На совместной пресс-конференции Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Главы МИД ФРГ Анналены Бербок секретарь Союза журналистов России, Вице-президент Международной Федерации Журналистов Тимур Шафир передал обращение СЖР в адрес правительства Германии в связи с положением российских журналистов в этой стране.

«Уважаемая госпожа министр, мы бы хотели обратить ваше внимание и внимание нового кабинета министров Германии на опасность политизации вопроса запрета деятельности наших коллег на территории Германии. Мы от имени Союза журналистов России, которое объединяет в своих рядах более 80 тыс. членов по всей стране, подготовили официальное обращение. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы передать его вам, и надеемся, что вы внимательно его рассмотрите. Надеемся, что оно не сильно утяжелит вашу папку документов, с которой вы приехали в Москву», — сказал Тимур Шафир.