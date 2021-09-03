СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах

Союз журналистов России занимается разработкой поправок в закон об иностранных агентах и планирует обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьёв для РИА Новости.

«С тем, что опубликовал "Дождь"*, я пока не ознакомился, но у нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста — думаю, что "Дождь"* предлагает то же самое», — сказал Владимир Соловьёв по поводу недавнего предложение телеканала и ряда других независимых российских СМИ о поправках в закон об иноагентах.

Вчера главные редакторы и издатели независимых российских СМИ составили открытое письмо к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе Минюста Константину Чуйченко. В письме предложили внести 12 поправок в закон о СМИ-иноагентах. Составители документа — «Дождь»*, «Новая газета», «Эхо Москвы», Znak.com, «Кавказский узел», ТВ-2, «Тайга.инфо» и другие.