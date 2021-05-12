СЖР получил ответ от Прокуратуры по поводу обращения о давлении на журналиста Давида Френкеля

Союз журналистов России получил ответ на обращение в Генпрокуратуру по поводу просьбы фотографа Давида Френкеля прекратить давление на него со стороны правоохранительных органов.

Как сообщил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, Генпрокуратура перенаправила заявление в Прокуратуру Санкт-Петербурга, а далее оно попало в Прокуратуру Колпинского района. Ответ был такой: «После проведения проверки вынесено определение о прекращении производства по делу об административном правонарушении в основании ст. 24.5 ч. 1 п. 2 КоАП РФ (в связи с отсутствием состава административного правонарушения)».

17 января Давида Френкеля задержали в аэропорту Пулково, когда он направлялся в Москву для освещения приезда Алексея Навального. 22 января в квартиру к Френкелю и его жене пришли сотрудники полиции. Журналист указал в обращении к СЖР, что из письма ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу он узнал о внесении своего имени в списки «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка, прав граждан, не участвующих в публичных мероприятиях». 23 января в квартиру к Френкелю пришли полицейские, но дома никого не было. В этот же день на протестной акции его задержали, хотя при себе Френкель имел опознавательные знаки журналиста.