СЖР попросит кабмин уточнить механизм получения господдержки СМИ

Союз журналистов России (СЖР) и Национальная ассоциация телерадиовещателей намерены просить кабинет министров уточнить механизм получения государственной поддержки СМИ по ОКВЭДам. Об этом ТАСС в среду сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики из-за коронавируса. Воспользоваться мерами господдержки для представителей пострадавших отраслей смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Владимир Соловьев:

Многим помощь уже идет, мы получаем благодарность от коллег в регионах. Тем не менее, стала поступать информация из всех регионов о том, что постановлением правительства указаны так называемые ОКВЭДы, по которым будет помощь выделяться, но не у всех совпадает с тем, что люди делают. Надо как-то подправить это упущение. Мы должны подсказать, в чем упущение. Мы не можем это оставить просто так, поэтому мы объявили, что хотим еще раз обратиться к правительству, чтобы подкорректировать эту историю.

По словам главы СЖР, часть СМИ попала в ситуацию, когда по технически-бюрократическим причинам не получат поддержку:

Наша задача попытаться сделать так, чтобы помощь дошла до всех, кто в ней нуждается и кто ее заслуживает.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин пояснил, что главным при определении адресата помощи является первый (основной) ОКВЭД: