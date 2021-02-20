СЖР потребовал от Риги пересмотреть запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Союз журналистов России выражает протест по поводу запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию, считает решение ангажированным и требует от властей пересмотра, соответствующее заявление размещено на сайте СЖР:

Союз журналистов России расценивает данную акцию латвийских властей как очередное звено в цепочке недружественных действий, предпринимаемых Латвией (особенно в последнее время) в отношении российских СМИ. Формальным поводом для данного решения МИДа Латвии стало упоминание Владимиром Соловьевым в одной из своих программ имени Адольфа Гитлера. А это, по словам министра, якобы является прославлением нацизма, что для Латвии абсолютно неприемлемо.

МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала «Россия 1» Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев в разговоре с РИА Новости ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.

При этом, как отмечает Союз, очевидно, что слова телеведущего были вырваны из контекста, и ни о каком прославлении нацизма речи, естественно, не шло. Союз журналистов России считает, что в данном случае, в очередной раз, со стороны латвийских властей демонстрируется политика двойных стандартов в отношении той самой свободы слова и свободы распространения информации, за приверженность которым в Латвии активно ратуют.