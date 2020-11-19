СЖР предлагает ввести единый стандарт журналистского удостоверения

Союз журналистов России предлагает ввести единый стандарт журналистского удостоверения для оперативной идентификации сотрудников СМИ, в частности в ходе протестных акций, сообщил «Интерфаксу» председатель СЖР Владимир Соловьев.

Мы хотим предложить единый стандарт журналистского удостоверения, чтобы, например, на нем был какой-то QR-код, чтобы при необходимости можно было очень быстро человека идентифицировать и удостовериться, что он реально работает в СМИ. Это наша инициатива в ответ на появившиеся законопроекты, затрагивающие СМИ.

Как полагают в объединении, для идентификации можно создать единый реестр журналистов РФ (редакционных удостоверений) с возможностью онлайн-проверки статуса зарегистрированных в нем сотрудников средств массовой информации, считают в СЖР. Речь идет исключительно о добровольном участии СМИ в этой инициативе, а оператором реестра мог бы стать сам Союз журналистов. В нем отмечают, что к созданию такого реестра не нужно будет привлекать госструктуры, никаких изменений в законодательство вносить также не потребуется.

Единый документ облегчит работу профессиональных журналистов на протестных акциях, считают в СЖР. Свой проект Союз намерен вынести на обсуждение на площадке СЖР, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.