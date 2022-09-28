СЖР предложил призывать сотрудников СМИ исключительно в качестве военных корреспондентов

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев считает, что необходимо четко проработать порядок участия сотрудников СМИ в частичной мобилизации. При этом желательно призывать журналистов только для работы военными корреспондентами.

«В некоторых регионах России отдельные редакции могут просто перестать работать, если большое количество операторов, технических сотрудников и тем более журналистов будет мобилизовано», — объясняет Соловьев.

По словам Соловьева, СЖР внимательно следит за всеми решениями, которые принимаются по этому вопросу. «Понятно, что есть перегибы, но надеюсь, что ситуация исправится. Сейчас в Минцифры уже сформировали список профессий, которым нужно давать отсрочку. Мы держим руку на пульсе, потому что ситуация правда не простая», — заключил глава союза.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно сказанному министром обороны Сергеем Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

В пятницу Минцифры сообщило, что отсрочку на призыв по частичной мобилизации могут получить сотрудники ряда IT-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ.