СЖР предложил создать единый знак сотрудника СМИ для работы на акциях

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и директору Росгвардии Виктору Золотову с предложением разработать унифицированный знак сотрудника СМИ для работы на митингах.

«Прошу в ближайшее время создать рабочую группу по разработке вида и описания знака (признака) представителя средства массовой информации, в которую просим включить представителей Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», - говорится в обращении главы СЖР, опубликованном на его сайте.

Также необходимо урегулировать вопрос об источниках финансирования разработки и изготовления вышеуказанных знаков, который пока не разрешен, считает Соловьев.

В обращении говорится, что, согласно поправкам в закон о митингах, подписанных президентом 30 декабря 2020 года, «Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и СЖР должен разработать вид и описание знака (признака) представителя СМИ».

По данным СЖР, в результате действий правоохранительных органов на акциях 23, 31 января 2021 года пострадали или были задержаны около 90 представителей СМИ.

«Задержанные журналисты не принимали участия в митингах (публичном мероприятии), а освещали вышеуказанные события, однако в связи с их задержанием им не удалось выполнить редакционные задания, то есть осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность. Вместе с тем подчеркиваем, что у значительной части задержанных журналистов имелся видимый отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, либо жилет с надписью «Пресса», — говорится в письме.

Также в отдельном письме глава СЖР попросил Колокольцева «взять под личный контроль проведение проверок по факту задержания журналистов на предмет законности, а также по факту применения насилия и воспрепятствования осуществлению журналистской деятельности при освещении несанкционированных акций, прошедших 31 января», когда, по данным СЖР, в регионах были задержаны около 60 сотрудников СМИ.

Ранее Соловьев обращался с аналогичным письмом к главе МВД по поводу задержаний 23 января, когда были задержаны около 40 журналистов.