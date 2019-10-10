СЖР призвал возобновить деятельность типографии в Ростовской области

Председатель Ростовского СЖ Вера Южанская попросила Союз журналистов России разобраться и найти выход из сложившейся в области непростой ситуации, связанной с приостановкой по решению суда деятельности одной из крупнейших в регионе типографий, принадлежащей ЗАО «Технический центр «Крестьянин». На базе этой типографии печатаются 30 газет и приостановка работы типографии, как явствует из обращения, стала для редакций настоящим ЧП.

К моменту второго заседания суда по данному делу, говорится в обращении, типография устранила нарушения, выявленные внеплановой проверкой Роспотребнадзора. Представители журналистского сообщества области выехали в типографию и на месте в этом убедились.

Суд же счел доводы об устранении выявленных нарушений объективно не подтвержденными, так как их не подтвердил Роспотребнадзор, проводивший внеплановую выездную проверку. К сожалению, повторного выезда на место представителей этого ведомства коллегам добиться не удалось.

Как сообщается далее в обращении, поводом для внеплановых проверок стало обращение частного лица, недовольного якобы плохим качеством печати. Имя автора жалобы неизвестно.

Союз журналистов России заявил, что считает неприемлемой и ненормальной ситуацию, когда читатели и подписчики газет лишились возможности приобретать и получать привычные печатные издания .

СЖР обратился к руководству Роспотребнадзора с убедительной просьбой дать указание уполномоченному подразделению осуществить выезд на место, чтобы убедиться в устранении нарушений и документально подтвердить этот факт с тем, чтобы имелись официальные основания для снятия наложенных ограничений.

СЖР пообещал следить за развитием событий по данному инциденту и о результатах проинформировать журналистскую общественность.

Источник: СЖР