СЖР призывает Правительство и Госдуму РФ поддержать российские СМИ

Союз журналистов России направил обращения в Правительство и Госдуму РФ с предложениями конкретных мер по экстренной поддерже российских СМИ.



В своих обращениях Союз журналистов, в частности, предлагает органам исполнительной и законодательной власти страны предпринять следующие неотложные шаги по поддержке отрасли:

• обеспечение контроля над ростом тарифов операторов связи, в том числе и спутниковой связи;

• обеспечение контроля над ростом цен, вплоть до моратория на рост цен на бумагу отечественного производства;

• приостановка на определенный период проведения налоговых проверок;

• установление на период 2022-2023 гг. упрощенной процедуры ускоренного переоформления или продления вещательных лицензий;

• разрешение рекламы пива во всех зарегистрированных средствах массовой информации;

• разрешение рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам, во всех зарегистрированных печатных и сетевых средствах массовой информации.

Предлагается и ряд других шагов по поддержке отрасли.

В своих обращениях Союз журналистов России также подчеркивает, что реализация предлагаемых СЖР мер в кратчайшие сроки поможет медиаотрасли России пережить сложные времена.

Источник: СЖР