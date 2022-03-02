СЖР призывает журналистов ответственнее относиться к достоверности новостей

Журналистам в сегодняшней ситуации необходимо максимально дистанцироваться от оценочных суждений, быть более терпимыми друг к другу и проявлять солидарность, призывают в секретариате Союза журналистов России.

«Сегодня все мы переживаем непростые времена. Огромный объем непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз, в большом количестве появляющиеся на самых разных ресурсах, зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации», — говорится в обращении.

Приоритетной уставной задачей СЖР, напоминают в организации, является всесторонняя защита отрасли. «Мы — за свободу распространения информации! Но свобода, прежде всего, предполагает ответственность. Поэтому мы еще раз обращаемся к коллегам: тщательно проверяйте свои источники, в особенности, когда речь идет об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. Поддерживая президента РФ и руководство страны, мы просим в своей работе максимально дистанцироваться от оценочных суждений и призываем журналистов, как в стране, так и за рубежом, быть более терпимыми друг к другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня всем нам», — пишет секретариат союза.

По словам авторов обращения, сегодня все общество, как никогда, нуждается в консолидации, взаимопомощи и взаимовыручке. «Особенно это касается беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Им, попавшим в нелегкую ситуацию, вынужденным оставить свои дома, помогают власти, волонтеры, просто обычные люди, которым не безразлична чужая боль. Союз журналистов России начинает благотворительную программу по поддержке и помощи беженцам. В трудные времена наше общество всегда находило в себе силы сплотиться, отбросив в сторону разногласия. И всегда заметную роль в консолидации общества играла журналистская солидарность. Давайте же помнить о той огромной ответственности, которая сегодня лежит на каждом из нас», — говорится в сообщении.